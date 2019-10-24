Rapinoe’nin 500 milyon dolarlık zaferi! FIFA’dan devrim gibi karar

FIFA, kadınlar futboluna yapılan yatırımı iki katına çıkarma kararı aldı. Fransa’daki Kadınlar Dünya Kupası’nın büyük ilgi çekmesinin ardından, başta ABD’li aktivis futbolcu Megan Rapinoe olmak üzere birçok futbolcu, erkek ve kadın futbolcular arasındaki maddi dengesizliği eleştirmişti.

Çin’in Şangay kentinde düzenlenen FIFA Konsey Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kadın futbolu için ayrılan kaynağın gelecek dört yıl içerisinde iki katına çıkarılacağını ve 1 milyar dolar olacağını söyledi. Infantino, yaptığı açıklamada “Konsey mevcut 500 milyon dolarlık bütçeye 500 milyon dolar daha ekleme kararı aldı” dedi.

Kadın futboluna ayrılacak olan kaynak, FIFA’nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacak.

FIFA’nın 2023 yılında yapılacak Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımların sayısını 24’ten 32’ye çıkarmayı ve primlerin artırılmasını planladığı da biliniyor.

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INFANTINO ISLIKLANMIŞ RAPIONE TRİBÜNLERE HAK VERMİŞTİ

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda'yı finalde 2-0 mağlup eden ABD, şampiyonluğa ulaşmıştı. Kupa töreninde podyuma gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünler tarafından yoğun bir ıslıkla protesto edilmişti. Infantino'nun ıslıklanmasını haklı bulduğunu belirten ABD’li futbolcu Megan Rapinoe “Kamu utancı kimseye zarar vermez” ifadesini kullanmıştı.

Gianni Infantino'nun bu durumdan dolayı utanması gerektiğini belirten Megan Rapinoe, “Tribünler haklı… Ben de Infantino'yu eleştiriyorum. Kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak için pek çaba sarf etmiyor” demişti. Megan Rapinoe, bundan sonra sporda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çabalayacağını da sözlerine eklemişti.

Kadın futbolu konusunda artık bir sonraki adımın atılması gerektiğini de belirten Megan Rapinoe “Artık değerli olup olmadığımız kanıtlamak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Herkes bir sonraki adım için hazır… Bundan sonra, ‘Kadınlar ve erkekler eşit para kazanmalı mı? Bonservis ücretleri eşit olmalı mı? gibi sorularla vakit kaybetmemeliyiz. Değerimizi ispatladık” şeklinde konuşmuştu.

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Bir sonraki adımın atılması gerektiğini de tekrarlayan Megan Rapinoe, şunları söylemişti:

“Artık herkes kadın futbolunun geldiği yeri gördü. Sponsorlar, taraftarlar, futbolcular… Herkes ne kadar değerli olduğumuzu öğrendi. Bundan sonra bir sonraki adıma geçmeliyiz. Kadın futbolu federasyonlarını ve kadın futbolu organizasyonlarını nasıl destekleriz, geliştiririz bunları konuşmamız lazım… FIFA bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye başlamalı… Dünyadaki kadın futbolu liglerinin desteklemek için biz futbolcular, herkesin izlemeye doyamayacağı bir şov ortaya koymalıyız. Artık yeni adımı atma zamanı geldi.”

EN ÇOK İZLENEN TURNUVA OLMUŞTU

FIFA'nın yayımladığı rapora göre 1,12 milyar kişinin izlediği 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, izlenme rekoru kırmıştı.

ABD'nin, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştığı final maçı ise 260 milyon kişi tarafından canlı izlenerek, turnuva tarihinde en fazla takip edilen mücadele olmuştu.

Daha önce en çok izlenen turnuva olan Kanada'daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 764 milyon kişi tarafından izlenmişti.