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Radamel Falcao’nun siyasi mesajı olay yarattı! Tepkiler üzerine açıklama…
Galatasaray

Radamel Falcao’nun siyasi mesajı olay yarattı! Tepkiler üzerine açıklama…

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun, Kolombiya'daki yerel ve bölgesel seçimlerle ilgili olarak Muhafazakar Parti adayına selam yolladığı video ülkesinde olay yarattı. Hem destek hem tepki gören Falcao, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

24 Ekim 2019 18:15

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’da yaklaşan seçimlerle ilgili bir paylaşım yaparken gelen tepkiler üzerine videosunu sildi ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kolombiya’da 27 Ekim’de yapılacak yerel ve bölgesel seçimler öncesinde bir video yayınlayan Falcao, Muhafazakar Parti  adaylarından Mauricio Aguilar’a selam gönderip başarılar dilerken Santander’deki hayranlarının bu isme oy vermesini istedi.

Falcao videoda, “Selamlar Mauricio Aguilar, İstanbul’dan selamlar yolluyorum ve seçimlerde başarılar diliyorum. Bu yeni projede Tanrı sizi korusun ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Video Aguilar’ın aday olduğu Santander’de büyük yankı uyandırırken birçok kişiden de eleştiri geldi. Twitter’da birçok kullanıcı Falcao’nun bu paylaşımı para karşılığında yaptığı yorumunda bulunurken “Falcao, Aguilar ailesinin ne olduğu hakkında fikri yok. Aguilar ailesinin yolsuzluk ağını umursamıyor gibi” denildi.

Ancak Falcao’nun bu mesajına destek verenler de, yıldız futbolcunun özgür şekilde paylaşım yapabileceğine değindi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Falcao, “Seçimlerde hiçbir siyasi adayı desteklemediğimi belirtmek istiyorum. Video sadece bir selamlamaydı, başka bir şey değil” yorumunda bulundu.

Mauricio Aguilar, Santander’de yerel anketlerde önde giden isim olarak bilinirken bazı yolsuzluk davaları nedeniyle yargılanan Ivan Moreno ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Son güncelleme 18:19 | 24 Ekim 2019
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