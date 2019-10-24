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Pavel Nedved: ‘Bizim etik kurallarımıza göre…’
İtalya Serie A

Pavel Nedved: ‘Bizim etik kurallarımıza göre…’

Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, FIFA'nın açmış olduğu soruşturma sonrası Merih Demiral'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2019 14:04

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral için kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved açıklamalarda bulundu.

Bu yaz Serie A ekiplerinden Sassuolo’dan Juventus’a 18 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral’ın milli maçta yaptığı asker selamı sevinci İtalya’da gündem konusu olmuştu.

Bu sevinç ve yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus’un efsanevi oyuncularından Claudio Marchisio, sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.

Tüm bu yaşanılanların üzerine UEFA, yapılan asker selamı sevinci ile ilgili soruşturma başlatmaya karar verdi.

Bu soruşturması sonrası ceza alıp almayacağı merak edilen Merih Demiral ile ilgili Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, “Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu olaylar Türkiye Milli Takımı formasıyla yaşandı. Soruşturma Türkiye’ye açıldı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Onların vereceği karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, bizim etik kurallarımıza aykırı göre bir sorun teşkil etmiyor” dedi.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 maçta forma giyebildi..

Son güncelleme 14:05 | 24 Ekim 2019
italya juventus Merih Demiral Pavel Nedved
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