Okan Buruk: Ülke puanı her şeyin üstünde tutuyoruz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, müsabakanın ilk 15 dakikasında rakibin üstünlüğü sağladığının altını çizerek, “Maç öncesi rakibin puan ve kazandığı maçlar bakımından ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Oyun olarak her şeye açık ve rakip kaleye çabuk giden bir takımdı. Maçın ilk 15 dakika rakip çok iyi başladı ve üstünlüğü sağladı. İlk yarı sonları ve ikinci yarı oyunu dengeledik. İkinci yarı bulduğumuz gol, hem skoru hem de galibiyeti getirdi” şeklinde konuştu.

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“BU GRUPTAKİ TAKIMLAR OLYMPIAKOS’TAN DAHA İYİ”

Gruptaki rakiplerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadıkları Yunan ekibi Olympiakos'tan daha iyi olduğunu aktaran Buruk, “Bu gruptaki bütün takımlar Olympiakos'tan iyi takımlar. Biz Olympiakos'a karşı üstün maçlar geçirdik. Net goller kaçırdık. 10 kişi kaldık. Kaçırdığımız pozisyonlar olduk. Şanssız play-off geçirdik. Bu maçlarla karşılaştırdığımda Olympiakos'u bu takımların gerisine koyuyorum” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-0 Wolfsberger İlk maçta Roma`ya farklı yenilen ama ilk 30 dakikada oyunuyla umut veren, M`gladbach karşısında da galibiyeti son dakikada yediği golle kaçıran Başakşehir, Wolfsberger karşısında bu kez hata yapmadı ve İrfan Can Kahveci`nin golüyle 3 puanı kaptı: 1-0. Temsilcimiz, UEFA sıralamasında rakiplerimizden Avusturya`nın temsilcisini yenerek ülke puanlamasında da önemli bir galibiyet elde etti. İlgili Haberi Oku

“MAHMUT’U RİSKE ETMEMEK İÇİN DEĞİŞTİRDİK”

Maçın ikinci yarısında oyundan çıkardığı Mahmut Tekdemir'in durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Bu maçın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Hem bizim hem de ülke puanı için çok değerliydi. Bunu düşündük. Ne olursa olsun elimizdeki en iyi 11 ile sahaya çıktık. Mahmut'un arka adalesinde gerilme oldu ve riske etmemek için değiştirdik. Durumu yarınki MR'dan sonra belli olacak. İnşallah pazartesiye yetişir” açıklamasını yaptı.

Okan Buruk, Wolfsberger karşısında oynadıkları oyunun daha üstüne çıkabileceklerini vurgulayarak, “Potansiyelimiz daha yüksek. Rakibimiz oyun içerisinde çok koşan, mücadele eden rakibi bozan bir takım. Hem Roma, hem de Mönchengladbach maçında gördük. Kimseye kolay kolay nefes aldırmayan takım. Pas trafiğinde zorlandık. Türkiye liginin üstünde bir maç oldu. Yorgunluklar, sakatlıklar, ağrılar olan arkadaşlarımız vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

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“ÜLKE PUANINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTUYORUZ”

Kendisinin Avrupa'da ilk galibiyeti olduğunu anlatan Okan Buruk, galibiyetin ülke puanı açısından her şeyden değerli olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: “Bu galibiyetin bizi psikolojik olarak güçlendirdiğine inanıyorum. Türk takımlarını da güçlendirecek galibiyet aldık. Gruplarda Türk takımları galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah gruplarda daha çok kazanan ve ülke puanına katkı yapan takımlar olur. Benim ilk Avrupa galibiyetim İrfan Can'ın ilk golü değerli ama ülke futbolunun puanını her şeyin üstünde tutuyoruz. Çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu.”