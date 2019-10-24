Ümit TÜRK / ÖZEL HABER Serbest Dalış şampiyonu milli sporcu Rüstem Derin, trafikte tartıştığı sürücünün burnunu kırdı. 4 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Derin, “Bana küfür ettiği için yumruk attım. Pişmanım” dedi.

İstanbul Etiler’de 26 Kasım 2018’de meydana gelen olay iddianameye göre şöyle gelişti:

Beşiktaş Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Abdulkadir Akay, aracıyla girdiği sokakta milli sporcu Rüstem Derin’in aracıyla karşılaştı. Daha sonra da iki sürücü arasında ‘yol verme’ tartışması yaşandı. Tartışma sırasında milli sporcu Rüstem Derin, arabasından inerek aracının içinde bulunan Abdulkadir Akay’ı yumrukladı. Burnu kırılan Akay, hastaneye gitti. Derin ise, olay yerinden ayrıldı.

Akay’ın şikayetçi olması üzerine savcılık Rüstem Derin hakkında, “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı.

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“KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN YUMRUK ATTIM”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Derin savunmasında, Akay’a kendisine küfür ettiği için yumruk attığını söyledi.

Derin; “Sabah iş yerine giderken gidiş gelişli yolda benim şeridime girmeye çalıştı. Kendi şeridindeki park halindeki aracı geçmek için benim şeridimi kullandı. Ani fren yaptım camı açtım ve iletişim kurmaya çalıştım. Özür bekledim, baktım kendisini haklı görüyor. 1 metre ilerledikten sonra sinkaflı küfür etmeye başladı. Araçtan inerek yanına gittim ve ‘Sen ne dedin’ deyince bana doğru elini uzattı. Ben de ani refleksle yumruk attım. Müşteki önüne doğru eğilince bir şey olacağını zannederek arabama binip olay yerinden ayrıldım” dedi.

Böyle bir şeye karıştığı için pişman olduğunu belirten Derin, “Milli sporcuyum. Yakın zamanda da dünya şampiyonu oldum. Adli sicilimde kesinlikle böyle bir olay yoktur” diye konuştu. Avukatı da, Derin ile ilgili rekor belgelerini ve şampiyon olduğuna ilişkin haber çıktılarını mahkemeye sundu. Hakim, söz konusu belgelerin dava konusuna etki etmeyeceğini belirtti. Sanık avukatı ayrıca müştekiyle anlaşmak istediklerini ancak fahiş miktar talep edildiği için anlaşamadıklarını söyledi.

Akay’ın avukatı da, müvekkilinin belediyede engelli kadrosunda mühendis olarak çalıştığını ve görevlendirildiği için duruşmaya gelemediğini söylerek, müvekkilinin sanığa yönelik sinkaflı küfür etmediğini savundu. Duruşma ertelendi.