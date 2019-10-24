Manchester United taraftarı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı seçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a talip olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın, dudak uçuklatan bir teklifle İngiliz devinin kapısını çaldığı iddia edilmişti. Manchester United’ın yeni sahibi olmak için Glazer ailesine yaptığı teklifi 3.5 milyar Euro’ya çıkardığı söylenen prens, reddedilmişti.

Manchester United taraftarları arasında bir anket düzenleyen İngiliz basını, çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Anket sonucunda, Manchester United taraftarlarının yüzde 91’inin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı, takımlarını yeni sahibi olarak görmek istediği ortaya çıktı. Henüz 34 yaşında olan Muhammed bin Salman’ın, taraftarı da arkasına aldıktan sonra Grazer ailesine yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Muhammed bin Salman’ın Manchester United’ın ihtiyacı olan transferleri yapacağını düşünen taraftarların, Timo Werner, James Maddison ve Kalidou Koulibaly gibi isimlerin kadroya dahil edebileceğini hayal ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, Grazer ailesinin, Manchester United hisselerinin yüzde 13’ünü satmayı planlandığını yazmıştı.

İNANILMAZ SERVET

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın serveti dudak uçuklatıyor. Toplam 8.1 milyar Euro serveti olduğu bilinen Muhammed bin Salman, 4.1 milyar Euro servete sahip olan Grazer ailesinden yaklaşık iki kat daha zengin…

Muhammed bin Salman, Fransa’da 266 milyon Euro değer biçilen bir şatoya sahip… Bu şato ayrıca dünyanın en pahalı malikanesi olarak biliniyor. Muhammed bin Salman, bir gezisinde 50 bin metrekareden fazla bir arazi üzerinde yer alan bu şatoyu 2015 yılında satın aldı.

Donald Trump ile yakın arkadaş olduğu bilinen Muhammed bin Salman’ın ailesinin mal varlığı ise 1.5 trilyon Euro civarında…