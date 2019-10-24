İtalya deplasmanında inanılmaz maç! Darüşşafaka Tekfen galip!

Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızdan 12 tanesi çarşamba akşamı sahne aldı. Gecenin en ilginç maçında EuroCup’ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Brescia Leonessa’yı 61-35 mağlup etti.

Parkelerde bu seviyede ender rastlanan bir sonuca sahne olan maçta Daçka, rakibine sadece ikinci çeyrekte çift haneli sayı (15) şansı tanıdı. İlk çeyrekte 5 sayı yiyen Daçka, rakibine üçüncü çeyrekte 6, son çeyrekte ise 9 sayı şansı verdi.

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Daçka da savunması kadar hücumda etkili olamadı ve bu sezon en az sayı kaydettiği maçını oynasa da rakibinin olağanüstü etkisizliği ile kazanmayı bildi. Temsilcimizde Bonzie Colson 21 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Ev sahibinde ise Awudu Abass 12 sayı ve 4 ribaundla oynadı.

Daçka dördüncü maçında 3. galibiyetini elde etti.

Diğer temsilcilerimizin maçları:

EuroCup B Grubu: TOFAŞ 91-81 Rytas Vilnius

EuroCup D Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 84-83 Buducnost Podgorica

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 64-56 Dinamo Sassari

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: Antwerp Giants 93-90 TEKSÜT Bandırma BK

Kadınlar Euroleague A Grubu: Çukurova Basketbol 86-81 Reyer Venezia

FIBA Europe Cup D Grubu: Fribourg Olympic 60-76 Bahçeşehir Koleji

FIBA Europe Cup E Grubu: Spirou Charleroi 81-76 Pınar Karşıyaka

Kadınlar EuroCup A Grubu: KP Brno 63-88 Botaş

Kadınlar EuroCup C Grubu: Ormanspor 89-85 CCC Polkowice

Kadınlar EuroCup D Grubu: Ruzomberok 65-85 Hatay BŞB

Kadınlar EuroCup E Grubu: ACS Sepsi-SIC 78-62 Galatasaray Fenerbahçe HDI Sigorta 2-3 Galatasaray HDI Sigorta | Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası 2019-2020 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Galatasaray HDI Sigorta`nın! Galatasaray HDI Sigorta, Ankara`da Fenerbahçe HDI Sigorta`yı 3-2 yendi ve nefes kesen maçta kupayı müzesine götürdü. İlgili Haberi Oku