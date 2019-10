İrfan Can Kahveci: Mehmetçik Selamı neden bu kadar zorlarına gitti!

Avrupa Ligi J grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger’i konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin golüyle öne geçti ve karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Attığı muhteşem golün ardından ‘Asker Selamı’ veren İrfan Can maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Kahveci’nin açıklamaları:

” Hem bizim ilk galibiyetimiz hem de Türkiye’nin ilk galibiyeti Avrupa’da, umarım Trabzonspor da yener ve bundan sonra tüm takımlarımız kazanarak devam eder. Çalımımı hep deniyorum rakiplere karşı, bu çalım benimle özdeşleşti diyebilirim. Bundan sonra gol attığımda hep Asker Selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik Selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım.”

