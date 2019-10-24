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İrfan Can Kahveci: Mehmetçik Selamı neden bu kadar zorlarına gitti!
Başakşehir

İrfan Can Kahveci: Mehmetçik Selamı neden bu kadar zorlarına gitti!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti. Maçta muhteşem bir gol atarak galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci gol sevincinde yaptığı 'Asker Selamı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2019 22:23

Avrupa Ligi J grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger’i konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin golüyle öne geçti ve karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Attığı muhteşem golün ardından ‘Asker Selamı’ veren İrfan Can maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Kahveci’nin açıklamaları:

” Hem bizim ilk galibiyetimiz hem de Türkiye’nin ilk galibiyeti Avrupa’da, umarım Trabzonspor da yener ve bundan sonra tüm takımlarımız kazanarak devam eder. Çalımımı hep deniyorum rakiplere karşı, bu çalım benimle özdeşleşti diyebilirim. Bundan sonra gol attığımda hep Asker Selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik Selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım.”

24 Ekim 2019 Medipol Başakşehir tek golle istediğini aldı! İlk maçta Roma`ya farklı yenilen ama ilk 30 dakikada oyunuyla umut veren, M`gladbach karşısında da galibiyeti son dakikada yediği golle kaçıran Başakşehir, Wolfsberger karşısında bu kez hata yapmadı ve İrfan Can Kahveci`nin golüyle 3 puanı kaptı: 1-0. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:29 | 24 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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