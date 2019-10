Genk yerine Gent… Liverpool taraftarları maçı 1 harf farkla kaçırdı!

Liverpool dün gece Belçika’nın Genk takımıyla Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geldi. Bu maçı izlemek için İngiltere’den Belçika’ya gelen iki Liverpool taraftarını ise ilginç bir sürpriz bekliyordu. Belçika’nın Genk yerine Gent şehrine giden iki kafadar karşılaşmadan yarım saat önce büyük bir hata yaptıklarının farkına vardı.

Maçı Gent şehrinde bir kafede izleyen taraftarların 1 harf farkla maçı kaçırması sosyal medyada hızlıca viral hale geldi. Olayın duyulmasının ardından Gent şehrinin takımı AA Gent, şaşkın taraftarları bu akşam oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına davet etti. Gent – Wolfsburg maçı bugün 19.55’de başlayacak.

Taraftarların bu daveti kabul edip etmedikleri belirsizliğini korurken Gent kulübü taraftarlara Belçika coğrafya dersi vereceklerini söyledikleri ikinci bir paylaşımda da bulundu.

Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!

If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they're invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo

— KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019