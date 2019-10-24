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Şampiyonlar Ligi

Genk yerine Gent… Liverpool taraftarları maçı 1 harf farkla kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi maçı için İngiltere'den yola çıkan iki kafadar, şehirleri karıştırınca sosyal medyada gündeme oturdu...

SKOR DIŞ HABER 24 Ekim 2019 12:37

Liverpool dün gece Belçika’nın Genk takımıyla Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geldi. Bu maçı izlemek için İngiltere’den Belçika’ya gelen iki Liverpool taraftarını ise ilginç bir sürpriz bekliyordu. Belçika’nın Genk yerine Gent şehrine giden iki kafadar karşılaşmadan yarım saat önce büyük bir hata yaptıklarının farkına vardı.

Uzman ekiplerimiz Gent ile Genk arasının 120 km olduğunu belirledi.

Maçı Gent şehrinde bir kafede izleyen taraftarların 1 harf farkla maçı kaçırması sosyal medyada hızlıca viral hale geldi. Olayın duyulmasının ardından Gent şehrinin takımı AA Gent, şaşkın taraftarları bu akşam oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına davet etti. Gent – Wolfsburg maçı bugün 19.55’de başlayacak.

Taraftarların bu daveti kabul edip etmedikleri belirsizliğini korurken Gent kulübü taraftarlara Belçika coğrafya dersi vereceklerini söyledikleri ikinci bir paylaşımda da bulundu.

Son güncelleme 12:56 | 24 Ekim 2019
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