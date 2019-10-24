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Galatasaray’da derbi mesaisi! Falcao…
Galatasaray

Galatasaray’da derbi mesaisi! Falcao…

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın çalışmaları başladı. Falcao, takımdan ayrı çalıştı.

24 Ekim 2019 14:39

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Radamel Falcao’nun takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 taktik antrenman yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:39 | 24 Ekim 2019
falcao galatasaray
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