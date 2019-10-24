Galatasaray 30 yıllık hasrete son verdi

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta´yı 3-2´lik setlerle mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile birlikte sarı-kırmızılılar 30 yıl sonra voleybolda kupa kazanmayı başardı. 1922 yılında kurulan voleybol şubesinde son 30 yıldır kupa kazanamayan Galatasaray en son 1988-89 sezonunda Erkekler Voleybol Ligi´nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Galatasaray, erkek voleybolda sayısız kupa ile en çok şampiyon olan kulüp olma özelliğini taşıyor. Sarı-kırmızılılar İstanbul Erkekler Voleybol Ligi´nde 16 kez ile en çok şampiyon olan kulüp olurken, aynı başarıyı Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası´nda da 12 kez ile göstererek bu kupada da en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olmuştur.

Sarı-kırmızılılar 1970-71 yılında kurulan Erkekler Voleybol Ligi yeni adıyla Efeler Ligi´nde ise toplam 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 1970-71, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 yıllarında kupaya uzanmıştı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı´nın eski adı ile Türkiye Kupası yeni adıyla Erkekler Kupa Voley´de ise şampiyonluğu bulunmuyor.

KADINLARDA KUPAYA HASRET

Galatasaray, kadın voleybol da İstanbul Bayanlar Voleybol Ligi’nde 7 kez, Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası’nda ise 5 kez şampiyon olurken Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi yeni adıyla Sultanlar Ligi´nde şampiyonluğu bulunmuyor. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı eski adı ile Türkiye Kupası yeni adı ile Kadınlar Kupa Voley´de ve Bayanlar Şampiyonlar Kupası´nda ise şampiyonluk elde edemedi.

AVRUPA FİNALLERİNDE MUTLU SONA ULAŞAMIYOR

Galatasaray, voleybolda Avrupa kupalarında oynadığı final müsabakalarında yüzü gülmedi.

Erkek voleybol takımı, 1990-91 yılında CEV Kupası ve 1991-92 sezonunda CEV Challenge Kupası´nda 4´üncü olurken 2016 yılındaki Erkekler Voleybol Balkan Kupası´nda kupayı müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar son olarak geçtiğimiz yıl CEV Kupası´nda finalde kaybederek 2´nci oldu.

Kadın voleybol takımı ise 2009-10 yılında CEV Challenge Kupası´nda 3´üncü olurken 2010-11 ve 2015-16 CEV Kupaları´nda iki kez finalde kaybederek 2´nci oldu. Sarı-kırmızılılar CEV Şampiyonlar Ligi´nde ise 2012-13 ve 2017-18 yıllarında Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve ikisinde de 4´üncü olmuştu.

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MUSTAFA CENGİZ´İN AMATÖR SPORLARDA 4´ÜNCÜ KUPASI

Mustafa Cengiz, erkek voleybol takımının Spor Toto Şampiyonlar Kupası´nı kazanmasıyla birlikte Galatasaray Başkanı olduğu Ocak 2018´den bu yana amatör sporlarda 4´üncü kupasını elde etmiş oldu.

Galatasaray daha önce Mustafa Cengiz başkanlığında 2018 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile EuroLeague ve Basketbol Ligi Şampiyonluğu ve 2017-18 sezonunda Kadın Basketbol Takımı ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.

Mustafa Cengiz´in Galatasaray başkanlığı döneminde futbolda ise 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1´de Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupası bulunuyor.