Freiburg’un yeni stadyumuna saat yasağı!

Bundesliga ekiplerinden Freiburg’un yapım aşamasındaki yeni stadyumu kulübün başına dert açtı. Yaklaşık 80 milyon euro’luk maliyetli stadyumuna kavuşmak için gün sayan Freiburg, çevre sakinlerinin şikayetleriyle yeniden gündemde.

Almanya’da Baden-Württemberg idari mahkemesi, devlet ve halk tarafından ‘dinlenme periyodu’ olarak tanımlanan saatler içerisinde Freiburg’un yeni stadyumunda maç oynanmamasına karar verdi. Buna göre Freiburg’un yeni stadyumunda hafta içleri yerel saatle 20:00’den sonra, Pazar günleri de 13:00 – 15:00 arasında maç oynanmayacak.

1954’ten bu yana 24.000 kapasiteli Schwarzwald Stadyumu’nda maçlarını oynayan Freiburg’un yeni stadyumu 34.700 kapasiteli olacak.

Mahkeme tarafından bazı saatler için engel koyulan stadyum hakkında, gürültü gerekçesiyle çevre sakinleri tarafından Mayıs ayında inşaatın durdurulması talebiyle dava açılmıştı.