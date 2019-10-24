SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Emekli elçiler uyardı: Teröre karşı mücadelenin medya ayağı eksik kaldı
Fenerbahçe’de ideal dörtlü tamam!
Süper Lig

Fenerbahçe’de ideal dörtlü tamam!

Ersun Yanal, İsla, Serdar, Zanka ve Hasan Ali’li defans hattına kavuştu. Adil Rami, Sadık ve Jailson rotasyonda kullanılacak

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 24 Ekim 2019 07:31

Fenerbahçe’de sakatlar düzeldikçe Ersun Yanal'ın sıkıntıları bitiyor. Hasan Ali ve İsla, Denizli'de sahaya çıktı ve ilk 11'deki yerini aldı. Yanal, savunmadaki İsla, Serdar, Zanka ve Hasan Ali'den oluşan ideal dörtlüsüne ligin 9. haftasına girilirken kavuştu. Kulübede de eli güçlenen başarılı teknik adam, Adil Rami, Sadık Çiftpınar ve Jailson'u defans rotasyonunda kullanacak. Kasığından ameliyat olan Dirar da düz koşulara başladı.

JAİLSON'A TERAPİ

Faslı futbolcu Dirar'ın dönmesiyle Fenerbahçe'nin sağ bölgesi daha da güçlenecek. Yanal, Dirar'ı sağ önde değerlendirecek. Kanatta Victor Moses veya Garry Rodrigues'in ise kulübeye çekilebileceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin hocası, yedeğe çekilince moral bozukluğu yaşayan Jailson ile sürekli konuşarak, psikolojik olarak toparlanmasını ve tekrar özgüven kazanmasını sağlamaya çalışıyor.

Son güncelleme 07:31 | 24 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe savunma
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR