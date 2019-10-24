Fenerbahçe’de ideal dörtlü tamam!

Fenerbahçe’de sakatlar düzeldikçe Ersun Yanal'ın sıkıntıları bitiyor. Hasan Ali ve İsla, Denizli'de sahaya çıktı ve ilk 11'deki yerini aldı. Yanal, savunmadaki İsla, Serdar, Zanka ve Hasan Ali'den oluşan ideal dörtlüsüne ligin 9. haftasına girilirken kavuştu. Kulübede de eli güçlenen başarılı teknik adam, Adil Rami, Sadık Çiftpınar ve Jailson'u defans rotasyonunda kullanacak. Kasığından ameliyat olan Dirar da düz koşulara başladı.

JAİLSON'A TERAPİ

Faslı futbolcu Dirar'ın dönmesiyle Fenerbahçe'nin sağ bölgesi daha da güçlenecek. Yanal, Dirar'ı sağ önde değerlendirecek. Kanatta Victor Moses veya Garry Rodrigues'in ise kulübeye çekilebileceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin hocası, yedeğe çekilince moral bozukluğu yaşayan Jailson ile sürekli konuşarak, psikolojik olarak toparlanmasını ve tekrar özgüven kazanmasını sağlamaya çalışıyor.