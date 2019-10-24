Denizlispor’da eski başkan ve 2 kişiye yeniden gözaltı kararı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in dün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkanlardan Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince bugün tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘tehdit’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Denizlispor eski başkanı Süleyman Urkay basın toplantısını bastı! Kulüp Başkanı Ali Çetin`in kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler, polis ekipleri tarafından tesisten uzaklaştırıldı. İlgili Haberi Oku

Ali Çetin silahlı baskın hakkında konuştu Denizlispor Başkanı Ali Çetin, eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişinin bellerinde silahlarla kulüp binasına gerçekleştirdiği baskın sonrası yaptığı açıklamada, O onun kendi sorunu. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Bizim sorunumuz değil dedi. İlgili Haberi Oku