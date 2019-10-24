CANLI İZLE | Beşiktaş Braga maçı canlı yayın (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş Braga maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Ligde ve Avrupa’da zor günler geçiren Beşiktaş Vodafone Park’ta seyircisi önünde Braga’yı devirmek istiyor. Siyah beyazlılar K grubunda Slovan Bratislava’ya deplasmanda mağlup olurken sahasında da İngiliz ekibi Wolves’a son dakikada kaybetmişti. Avrupa’da bu sezon ilk galibiyetini arayan siyah beyazlılarda eksik oyuncular can sıkıyor. Beşiktaş Braga maçının tüm detayları haberimizde…

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yeni bir döneme giriyor.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Braga maçı bugün 19:55'te oynanacak ve Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

Süper Lig’de ilk 8 haftada umduğunu bulamayan Kartal’da sakatlıklar da can sıkıyor. Beşiktaş’ın Braga maçı öncesi yaptığı son idmana Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas katılmazken Victor Ruiz ile N’Koudou takımdan ayrı çalıştı.

ÇEBİ’DEN FUTBOLCULARA DESTEK

Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı konuşmada futbolculara söylediği “Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım. Sizden tek ricam artık huzurlu olmanız, bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma güvenmenizdir” sözleri dikkat çekmişti. Çebi ve kurmayları, ilk olarak takımın ve personellerin birikmiş alacaklarını ele alırken ödemelerin başlaması Ümraniye’deki herkesin yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 219. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta 83 galibiyet, 89 mağlubiyet aldı. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında daha önce 13 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 3 kez galip gelebildi.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

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