Bu ailenin 20 ferdi de taekwondocu!

Taekwondo ile uğraşan Küskü Ailesi’nin 20 ferdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) bünyesinde olimpiyat ve şampiyonalara hazırlanıyor. Toplam 20 branşta faaliyet gösteren kulübün sporcularından Mahmut, Ahmet ve Nesim Küskü, bugüne kadar katıldıkları turnuvalarda madalyalar kazandı.

MADALYALI AİLE

İBBSK çatısı altında uluslararası müsabakalara çıkan Mahmut Küskü, 2017’deki Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 2’ncilik elde etti. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda da Mahmut Küskü yine 2’nci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. 2015 yılındaki Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda ise Nesim Küskü altın madalya, Ahmet Küskü de gümüş madalya aldı.

NESİM KÜSKÜ: BİRBİRİMİZİN RAKİBİYİZ

Kötü yollardan uzak durmaları için babasının teşvikiyle tekvandoya başladığını söyleyen Nesim Küskü, “Babam iyi dereceler elde edeceğimizi bilmiyordu. Küskü’ler olarak aynı müsabakada birbirimize rakip olabiliyoruz. Bir sorun çıkmıyor. Arkadaşlık ayrı, kardeşlik ayrı. Çünkü müsabakada tanırsan olmaz” dedi.

ANTRENÖR UĞUR GÜNGÖR: HEPSİ YETENEKLİ

Aile bireylerinin hepsinin yetenekli olduğunu ifade eden İBBSK Taekwondo Menajeri ve Başantrenörü Uğur Güngör ise “İki kardeş, maddi sıkıntılardan dolayı buraya dönüşümlü olarak geliyordu. Konfeksiyonda biri çalıştığında ancak diğeri antrenmana gelebiliyordu. Bu kardeşlerin yetenekli olduğunu görünce aileleri ile iletişime geçtik. Konfeksiyonda çalışmalarını bıraktırarak, sadece antrenmana yönlendirdik. Küskü’lerin hepsi yetenekli. Ben iyi yerlere geleceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Başantrenör Uğur Güngör, “Ben inanıyorum, kız çocuklarımız da geldiğinde bu başarı ikiye katlanacak” ifadelerini kullandı. Taekwondo Federasyonu, İrem Yaman`la Hatice Kübra İlgün arasındaki seçme maçının tarihini açıkladı! Türkiye Taekwondo Federasyonu, İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası`na katılım hakkı için gerçekleştirilecek seçme müsabakasının 25 Ekim Cuma günü Ankara`da yapılacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku