Beşiktaş Galatasaray maçının İddaa oranları açıklandı!

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranları belli oldu. Vodafone Park’ta Pazar günü oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, ilk kez iç sahadaki bir derbiye bahis olarak favori çıkmıyor.

Derbide Beşiktaş’a 2.35’lik oran açılırken, konuk ekip Galatasaray 2.20’lik oranla favori gösterildi. Derbide beraberlik ihtimaline 3.10 oran açıldı.

MAÇIN DİĞER ORANLARI

2.5 Gol Üst: 1.50

2.5 Gol Alt: 2.00

Karşılıklı Gol Var: 1.40

Karşılıklı Gol Yok: 2.15

İlk Yarı Sonucu

1: 2.70

0: 2.05

2: 2.55