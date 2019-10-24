Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı şifreli mi?

Beşiktaş Braga maçı için heyecan dolu geri sayım başladı. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi gruplarındaki üçüncü maçı olan Braga karşılaşmasının kanalı ve saati şöyle;

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Braga maçı bugün 19:55’te oynanacak ve Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

BRAGA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Braga’da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş Park’ta kendilerini zor bir atmosfer beklediğini ifade eden Pinto, “Avrupa Ligi’nde oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve bu maçta da kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Beşiktaş’ın son dönemde kötü bir gidişatta olduğu hatırlatılan 47 yaşındaki teknik adam, “Beşiktaş son dönemde kötü sonuçlar almış olabilir ama her sonucu alabilecek güçteler ve biz de bunun farkındayız. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Son maçlarda aldıkları sonuçlardan dolayı baskı altında olabilirler. Şu anda grupta sıfır puanları var ve hafta sonunda Galatasaray’a karşı oynayacaklar. Bunu kendi lehimize çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.