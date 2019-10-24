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Beşiktaş Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Beşiktaş Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Braga maçı ile temsilcimizin Avrupa Ligi macerası devam ediyor. Grupta oynadığı iki maçta henüz galibiyetle tanışamayan BJK, kadrosundaki birçok sakat isme rağmen evinde galip gelen taraf olmak istiyor. Peki, Beşiktaş Braga ne zaman, saat kaçta hangi, kanalda?

24 Ekim 2019 12:14

Bu sezon Avrupa’da henüz istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı üçüncü maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sporting Braga’yı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

BEŞİKTAŞ BRAGA MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Umut

Braga: Magalhaes, Esgaio, Santos, Viana, Sequira, Galeno, A.Horta, Palninha, R.Horta, Eduardo, Paulinho,

Son güncelleme 12:14 | 24 Ekim 2019
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OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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