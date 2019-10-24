Beşiktaş Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Avrupa’da henüz istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı üçüncü maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sporting Braga’yı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

BEŞİKTAŞ BRAGA MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Umut

Braga: Magalhaes, Esgaio, Santos, Viana, Sequira, Galeno, A.Horta, Palninha, R.Horta, Eduardo, Paulinho,