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Belhanda özür diledi
Galatasaray

Belhanda özür diledi

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken Younes Belhanda, özür diledi.

24 Ekim 2019 13:31

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray’ın sahasında Real Madrid’e 1-0 yenildiği karşılaşmada Younes Belhanda ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.  Karşılaşmanın 67. dakikada oyundan çıkarken taraftarın protestosuna maruz kalan Younes Belhanda, taraftarlara karşılık vermişti. Belhanda’yı, oyuna giren Ömer Bayram sakinleştirmişti.

Yaşananların ardından bir tepki de Galatasaray taraftar grubu Ultraslan’dan gelmişti. Ultraslan, Real Madrid maçında yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunmuştu.

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Taraftar ile arası açılan Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. Belhanda Şampiyonluk fotoğrafının altına özür mesajı yayınladı.

Belhanda, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.

Son güncelleme 13:31 | 24 Ekim 2019
Belhanda galatasaray
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