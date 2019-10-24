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Başakşehir Wolfsberger maçı hangi kanalda? CANLI İZLE
Avrupa Ligi

Başakşehir Wolfsberger maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

Avrupa Ligi temsilcimiz Başakşehir bu akşam Wolfsberger karşısına çıkıyor. Başakşehir Wolfsberger maçının kanalı ve canlı izleme detayları merak ediliyor. İşte Başakşehir Wolfsberger maçı detayları...

24 Ekim 2019 17:23

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bugün evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLE

Başakşehir-Wolfsberger maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. Başakşehir Wolfsberger maçını aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER CANLI İZLE

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GRUPTA GİDİŞAT KÖTÜ

Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son güncelleme 17:23 | 24 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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