Başakşehir Wolfsberger maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bugün evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLE

Başakşehir-Wolfsberger maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. Başakşehir Wolfsberger maçını aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER CANLI İZLE

GRUPTA GİDİŞAT KÖTÜ

Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.