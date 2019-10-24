Avrupa Ligi puan durumu: Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı?

Beşiktaş Braga&#8217;ya mağlup oldu ve grupta puanı sıfır olarak kaldı. Beşiktaş&#8217;ın mağlubiyetiyle beraber K Grubu puan durumu ise aşağıdaki gibi şekillendi&#8230;. BEŞİKTAŞ&#8217;IN AVRUPA LİGİ K GURUBU PUAN TABLOSU. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t24 Ekim 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBeşiktaş Braga maç özeti: Beşiktaş`a bir darbe daha...\r. \t\t\t\tSezon başından beri bekleneni veremeyen Beşiktaş sahasında Braga`ya mağlup oldu. 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa Ligi`ndeki kötü gidişini de sürdürdü. İşte Beşiktaş Braga maç özeti...\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .