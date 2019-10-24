Avrupa Ligi puan durumu: Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı?

Beşiktaş Braga’ya mağlup oldu ve grupta puanı sıfır olarak kaldı. Beşiktaş’ın mağlubiyetiyle beraber K Grubu puan durumu ise aşağıdaki gibi şekillendi…

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ K GURUBU PUAN TABLOSU

Beşiktaş Braga maç özeti: Beşiktaş`a bir darbe daha... Sezon başından beri bekleneni veremeyen Beşiktaş sahasında Braga`ya mağlup oldu. 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa Ligi`ndeki kötü gidişini de sürdürdü. İşte Beşiktaş Braga maç özeti... İlgili Haberi Oku