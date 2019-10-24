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Avrupa Ligi puan durumu: Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı?
Avrupa Ligi

Avrupa Ligi puan durumu: Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı?

Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarla beraber puan durumu yeniden şekillendi. Peki Beşiktaş'ın Braga mağlubiyeti sonrası Avrupa Ligi'nde K Grubu puan durumu...

24 Ekim 2019 22:21

Beşiktaş Braga’ya mağlup oldu ve grupta puanı sıfır olarak kaldı. Beşiktaş’ın mağlubiyetiyle beraber K Grubu puan durumu ise aşağıdaki gibi şekillendi…

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ K GURUBU PUAN TABLOSU

24 Ekim 2019 Beşiktaş Braga maç özeti: Beşiktaş`a bir darbe daha... Sezon başından beri bekleneni veremeyen Beşiktaş sahasında Braga`ya mağlup oldu. 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa Ligi`ndeki kötü gidişini de sürdürdü. İşte Beşiktaş Braga maç özeti... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:21 | 24 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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