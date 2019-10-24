Anadolu Efes: 76 – Real Madrid: 60

Basketbolda Euroleague 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid’i 76-60 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 2. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, ayrıca Real Madrid karşısında 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın başında Rudy Fernandez ve Randolph ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Real Madrid, 3. dakikayı 9-0 önde geçti. Moladan sonra yaptığı etkili savunma ile eflatun-beyazlı takımı hataya zorlayan Anadolu Efes, Larkin, Singleton, Dunston ve Micic’in kazandırdığı basketlerle 13-2’lik seri yakaladı ve 8. dakikada skor üstünlüğünü elde etti: 13-11. İki takımın sayı üretmekte zorlandığı kalan bölümde Beaubois ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 15-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde taraflar sayı üretmekte zorlandı. Real Madrid’in Deck, Carroll ve Llull ile kaydettiği basketlere Singleton, Anderson ve Beaubois ile cevap veren Anadolu Efes, 15. dakikayı 22-18 üstün geçti. Anadolu Efes’in faul hakkının dolmasını iyi değerlendiren ve dış atışlardan Llull ve Deck ile isabetler bulan İspanya temsilcisi, 19. dakikada öne geçti: 27-29. Anadolu Efes’in Simon ile bulduğu baskete periyodun son saniyesinde Deck’in pota altından kaydettiği sayılarla cevap veren Real Madrid, soyunma odasına 31-29 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında 8-0’lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 37-31. Real Madrid’in Rudy Fernandez ve Campazzo ile kaydettiği sayılara Singleton, Dunston ve Micic ile karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 8 sayıya (44-36) çıkardı ve eflatun-beyazlı ekibe molayı aldırdı. Konuk takım, Deck, Rudy Fernandez ve Llull’un isabetli dış atışlarıyla farkı azaltmaya çalıştı ancak pota altından Dunston, 3 sayı çizgisinin gerisinden ise Simon ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, final periyoduna 56-50 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Simon ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Real Madrid, Carroll ve Mickey’in sayılarıyla 33. dakikada farkı 6 sayıya çekti: 61-55. Farkı azaltmak için 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı şutlarda isabet bulamayan Real Madrid karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve 13-0’lık seri yakalayan lacivert-beyazlı takım, 38. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 74-55. Anadolu Efes, üstün oynadığı karşılaşmadan 76-60 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Simon 17, Peters, Dunston 17, Singleton 13, Doğuş Balbay, Pleiss, Anderson 2, Beaubois 6

Real Madrid: Campazzo 5, Rudy Fernandez 9, Randolph 6, Taylor, Tavares, Llull 14, Causer, Carroll 6, Mickey 10, Deck 10, Laprovittola

1. Periyot: 15-11

Devre: 29-31

3. Periyot: 56-50