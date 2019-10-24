SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suriye'de Esad ile tehlikeli çatışma!
Alanyaspor Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finalde!
Diğer Ligler

Alanyaspor Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finalde!

Alanya Belediyespor, Yunanistan'ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

24 Ekim 2019 18:46

Antalya’da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, Yunanistan’ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Alanya’da Kleopatra Plajı’nda gerçekleştirilen ve 6 kıta, 22 ülkeden 5 kadın ve 19 erkek plaj futbol takımının katıldığı organizasyonun ikinci turunda kadınlarda 2, erkeklerde 9 karşılaşma yapıldı.

Yunanistan’ın Napoli Patron takımını 8-3 mağlup eden Alanya Belediyespor’un çeyrek finaldeki rakibi İran’ın Golsapoosh Yazd takımını 9-3 mağlup eden İspanya’nın Levante takımı oldu.

Şampiyonanın ikinci turunda oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler: Meizhou Hakka (Çin): 7 – Real Münster (Almanya): 4, Atletico Licata (İtalya): 2 – Kebi BSC (Nijerya): 5, Rostocker (Almanya): 3 – Boca Gdansk (Polonya): 2, Krylia Sovetov (Rusya): 3 – New Team (Belçika): 1, Shahin Khazar (İran): 7 – All Star Club (Tayland): 2, Flamengo (Brezilya): 9 – BSC Vybor (Ukrayna): 1, Masafi Al-Wasat (Irak): 4 – Copenhagen (Danimarka): 5.

Kadınlar: Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2 – WFZ Zvezda (Rusya): 7, Norcal BSC (ABD): 3 – Lady Grenbach Lodz (Polonya): 4.

Şampiyona, 27 Ekim’de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Son güncelleme 18:48 | 24 Ekim 2019
Alanyaspor Belediyesi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR