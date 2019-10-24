SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Beşiktaş siftah peşinde!
Abdullah Avcı’dan ‘genç’ takviyesi!
Beşiktaş

Abdullah Avcı’dan ‘genç’ takviyesi!

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle Braga maçı kadrosunu kurmakta zorlanan teknik direktör Abdullah Avcı, kafileyi genç futbolcularla tamamladı

24 Ekim 2019 20:11

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle Teknik Direktör Abdullah Avcı kadro kurmakta zorlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Braga karşısında 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için 3 genç futbolcuyu maç listesine yazdı.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Kevin N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Douglos ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı kadro kurmakta zorlandı.

Braga ile oynanacak karşılaşma öncesinde eldeki en iyi kadroyu sahaya sürmeye çalışan Avcı, 18 kişilik kadroyu kurmakta ise zorlandı.

Braga karşısına Karius – Necip, Vida, Roco, Rebocho – Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Caner – Güven Yalçın 11'iyle çıkan siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde ise 3 genç oyuncu yer aldı.

Utku, Umut Nayir, Atiba ve Lens'i bu maçta yedek oturtan Abdullah Avcı, 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.

Son güncelleme 20:20 | 24 Ekim 2019
abdullah avcı beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR