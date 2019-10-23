Yazık oldu

11 dakikada 3 pozisyon yakalamak… Rakip Real Madrid ve atamıyorsunuz! Bu husus çok önemli… Golü atacaksın, rakibi şaşkına çevireceksin. Rakip yaşlı ama dünya şampiyonu unvanına sahip bir boksör gibi sadece adıyla oynamaya çalışıyor. Vuracaksın kroşeleri, rakibi darmadağın edeceksin. Sonra kontra bir yumruk yersen düşersin ve üzülürsün. Böyle attı golü Real Madrid. Tam yere düşerken ayağa kalktı ve idare etti.

BEN uzun yıllardır böyle donuk, blokları arasında bu kadar kopuk bir Real Madrid izlemedim. Ama olmuyor işte. Kaleci Courtois ilk devre mükemmel kurtarışlar yapmasa devre 3-1 bitecekken Real ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

GALATASARAY adına benim anlamadığım çok pas hatası ve saha içindeki olumsuz dağılımdı. Beşli savunma yerleşimine rağmen rakibe çok pozisyon verdi Galatasaray. Fatih Terim ve ekibi takımı maça çok iyi hazırlamış fakat iş saha içinde bitiyor. Falcao bu zor maçlar için alındı. Andone tamam ama iyi bir Falcao, maçı alacak o golleri kesin atardı. Galatasaray maça ortak olacak kadar pozisyon buldu ama maalesef top istemeyince olmuyor. Yalnız Muslera'ya ayrı bir parantez açmam lazım. Yine yüksek konsantrasyon ile takımını ayakta tuttu. Sonuçta yazık oldu. Galatasaray böyle kötü Real'i bir daha zor yakalar.

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