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Yanal oyuncularına hedefi gösterdi! ‘Milli araya lider gireceğiz’
Süper Lig

Yanal oyuncularına hedefi gösterdi! ‘Milli araya lider gireceğiz’

Fenerbahçe'de Denizlispor karşısında alınan galibiyetle yüzler gülerken, teknik direktör Ersun Yanal kasım ayındaki milli araya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Ekim 2019 09:34

Milli araya kadar Konyaspor ve Kasımpaşa’yla Kadıköy’de Kayserispor’la da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler, bu 3 maçtan mutlak 9 puan hedefliyor.

Oyuncularından bu bölümü kayıpsız geçmelerini isteyen Yanal’ın yakın çevresine, “Eğer bu 3 maçta sıkıntı yaşamazsa milli araya lider gireriz. Bu 3 haftada Trabzonspor lider Alanyaspor’la oynayacak. Bu iki takım bu süreçte Başakşehir’le de oynayacak. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz.” dediği öğrenildi.

Milli araya lider girmeleri durumunda rüzgarı arkalarına alacaklarını vurgulayan Ersun Yanal, “Bu moralle devre arasına da lider girebiliriz hatta puan farkını da açabiliriz. Şampiyonluk yolunda bu 3 hafta çok kıymetli.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son güncelleme 09:34 | 23 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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