Yanal oyuncularına hedefi gösterdi! ‘Milli araya lider gireceğiz’

Milli araya kadar Konyaspor ve Kasımpaşa’yla Kadıköy’de Kayserispor’la da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler, bu 3 maçtan mutlak 9 puan hedefliyor.

Oyuncularından bu bölümü kayıpsız geçmelerini isteyen Yanal’ın yakın çevresine, “Eğer bu 3 maçta sıkıntı yaşamazsa milli araya lider gireriz. Bu 3 haftada Trabzonspor lider Alanyaspor’la oynayacak. Bu iki takım bu süreçte Başakşehir’le de oynayacak. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz.” dediği öğrenildi.

Milli araya lider girmeleri durumunda rüzgarı arkalarına alacaklarını vurgulayan Ersun Yanal, “Bu moralle devre arasına da lider girebiliriz hatta puan farkını da açabiliriz. Şampiyonluk yolunda bu 3 hafta çok kıymetli.” ifadelerini kullandığı belirtildi.