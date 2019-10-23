UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında 3. maçların heyecanı bu akşam oynanan 8 maç ile devam ediyor. 19.55’te oynanan maçlarda Leipzig, konuğu Zenit’i 2-1’le geçerken, Chelsea, deplasmanda Ajax’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. İşte gecenin canlı skor takibi ve toplu sonuçları!

Salzburg 1-1 Napoli

GOL: Haaland (41 pen.) / Mertens (17)

Genk 0-2 Liverpool

GOL: Oxlade-Chamberlain (2 ve 57)

Inter 1-0 B. Dortmund

GOL: Martinez (22)

Slavia Prag 1-2 Barcelona

GOL: Boril (50) / Messi (3), Olayinka (57 kk)

Benfica 1-0 O. Lyon

GOL: Rafa Silva (4)

Lille 0-0 Valencia

GOL: –

RB Leipzig 2-1 Zenit (19.55)

GOLLER: Laimer (49), Sabitzer (59) / Rakitskiy (25)

Ajax 0-1 Chelsea (19.55)

GOL: Batshuayi (86)

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