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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı 3. maçlarla devam ediyor. Salı maçlarının ardından çarşamba gecesi de heyecan dorukta. İşte maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçları!

23 Ekim 2019 22:13

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında 3. maçların heyecanı bu akşam oynanan 8 maç ile devam ediyor. 19.55’te oynanan maçlarda Leipzig, konuğu Zenit’i 2-1’le geçerken, Chelsea, deplasmanda Ajax’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. İşte gecenin canlı skor takibi ve toplu sonuçları!

Salzburg 1-1 Napoli

GOL: Haaland (41 pen.) / Mertens (17)

Genk 0-2 Liverpool

GOL: Oxlade-Chamberlain (2 ve 57)

Inter 1-0 B. Dortmund

GOL: Martinez (22)

Slavia Prag 1-2 Barcelona

GOL: Boril (50) / Messi (3), Olayinka (57 kk)

Benfica 1-0 O. Lyon

GOL: Rafa Silva (4)

Lille 0-0 Valencia

GOL:

RB Leipzig 2-1 Zenit (19.55)

GOLLER: Laimer (49), Sabitzer (59) / Rakitskiy (25)

Ajax 0-1 Chelsea (19.55)

GOL: Batshuayi (86)

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Son güncelleme 23:19 | 23 Ekim 2019
UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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