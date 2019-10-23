UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında 3. maçların heyecanı bu akşam oynanan 8 maç ile devam ediyor. 19.55’te oynanan maçlarda Leipzig, konuğu Zenit’i 2-1’le geçerken, Chelsea, deplasmanda Ajax’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. İşte gecenin canlı skor takibi ve toplu sonuçları!
Salzburg 1-1 Napoli
GOL: Haaland (41 pen.) / Mertens (17)
Genk 0-2 Liverpool
GOL: Oxlade-Chamberlain (2 ve 57)
Inter 1-0 B. Dortmund
GOL: Martinez (22)
Slavia Prag 1-2 Barcelona
GOL: Boril (50) / Messi (3), Olayinka (57 kk)
Benfica 1-0 O. Lyon
GOL: Rafa Silva (4)
Lille 0-0 Valencia
GOL: –
RB Leipzig 2-1 Zenit (19.55)
GOLLER: Laimer (49), Sabitzer (59) / Rakitskiy (25)
Ajax 0-1 Chelsea (19.55)
GOL: Batshuayi (86)