Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta programı…

Süper Lig’de haftanın maçları merak ediliyor. Süper Lig’in 9. haftasına Galatasaray Beşiktaş derbisi damga vuracak. İşte haftanın maçları…
9. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
25/10 20:30 Çaykur Rizespor v MKE Ankaragücü 26/10 15:00 Sivasspor v Antalyaspor 26/10 17:30 Gaziantep FK v Alanyaspor 26/10 20:00 Fenerbahçe v Konyaspor 27/10 14:00 Yeni Malatyaspor v Kayserispor 27/10 16:30 Gençlerbirliği v Denizlispor 27/10 16:30 Göztepe v Kasımpaşa 27/10 19:00 Beşiktaş v Galatasaray 28/10 20:00 İstanbul Başakşehir v Trabzonspor