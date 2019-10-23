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Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta programı…
Süper Lig

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta programı…

Süper Lig'de bu hafta açılış cuma günü Çaykur Rizespor Ankaragücü maçıyla yapılacak. Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, cumartesi günü Konyaspor'la karşılaşacak. Pazar günü Beşiktaş Galatasaray derbisi haftanın en dikkat çeken maçı olarak dikkat çekecek. İşte haftanın maçları...

23 Ekim 2019 17:55

Süper Lig’de haftanın maçları merak ediliyor. Süper Lig’in 9. haftasına Galatasaray Beşiktaş derbisi damga vuracak. İşte haftanın maçları…

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9. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

25/10 20:30 Çaykur Rizespor v MKE Ankaragücü 26/10 15:00 Sivasspor v Antalyaspor 26/10 17:30 Gaziantep FK v Alanyaspor 26/10 20:00 Fenerbahçe v Konyaspor 27/10 14:00 Yeni Malatyaspor v Kayserispor 27/10 16:30 Gençlerbirliği v Denizlispor 27/10 16:30 Göztepe v Kasımpaşa 27/10 19:00 Beşiktaş v Galatasaray 28/10 20:00 İstanbul Başakşehir v Trabzonspor

Son güncelleme 17:55 | 23 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
25/10/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
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