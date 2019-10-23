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SON DAKİKA Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig

SON DAKİKA Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

23 Ekim 2019 11:36

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan’ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan’ın yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır’ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran’ın yapacağı kaydedildi.

Haftanın diğer maçlarında görev yapacak hakemler:

Son güncelleme 11:56 | 23 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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