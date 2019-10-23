ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE: Galatasaray Real Madrid maç özeti!

Galatasaray, Real Madrid karşısında da gol bulamayınca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında şu ana kadar gol atamayan tek takım oldu. Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3’üncü maçında Galatasaray, sahasında Real Madrid’i konuk etti. Temsilcimizin birçok fırsattan yararlanamadığı maçı Real Madrid 1-0 kazandı. İlk üç maç sonunda sadece bir puan toplayabilen Galatasaray ve Real Madrid, mutlak üç puan parolası ile sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını devam ettirmek için üç puan almayı hedefleyen Galatasaray, maça Paris Saint Germain karşısında oynadığı üçlü savunma taktiği ile çıktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR:
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız
Olympiakos 2-3 Bayern Münih
Manchester City 5-1 Atalanta
Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)
Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)