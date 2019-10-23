River Plate üst üste ikinci kupanın peşinde… Geçen yıl olaylı geçmişti

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası’nda finale yükselen ‘Milyonerler’ lakaplı Arjantin ekibi River Plate, üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın peşinde.

Güney Amerika futbolunun “Şampiyonlar Ligi” olarak kabul edilen Libertadores Kupası’nın, Arjantin’in önemli takımlarını karşı karşıya getiren yarı final rövanş mücadelesinde Boca Juniors’a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazanan River Plate, adını finale yazdıran taraf oldu.

İlk maçı 1-1 sona eren turnuvanın diğer yarı final rövanş mücadelesinde, Brezilya ekiplerinden Flamengo, Maracana Stadı’nda Gremio’yu yarın TSİ 03.30’da ağırlayacak. Rakibini eleyen taraf, finalde River Plate ile 23 Kasım’da Şili’nin başkenti Santiago’daki Ulusal Julio Martinez Pradanos Stadı’nda karşılaşacak.

Arjantin ekibi Independiente, 7 kez finale kaldığı turnuvada elde ettiği 7 şampiyonlukla turnuvayı en çok kazanan takım olarak öne çıkıyor. Boca Juniors (6), Uruguay ekibi Penarol (5), River Plate ve Arjantin’den Estudiantes (4), kupada en fazla şampiyonluğa ulaşan diğer takımlar konumunda bulunuyor.

Ronaldo Nazario: `Kariyerim boyunca bana en çok Ayala tekme atmıştır` Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Arjantinli futbolcu Roberto Ayala`nın kendisiyle en çok uğraşan savunma oyuncusu olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

GEÇEN YIL FİNAL İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Geçen yıl güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen ve Madrid’de Santiago Bernabeu Stadı’nda yapılan final maçında Boca Juniors’u 3-1 yenen River Plate, şampiyonluğa uzanmıştı.

River Plate-Boca Juniors derbisi öncesi meydana gelen olaylar, dev derbinin ertelenmesine neden olmuştu. Boca Juniors'ın sahasında oynanan ve 2-2 berabere biten final maçının rövanşı öncesi Boca Juniors takım otobüse saldırılmıştı. River Plate taraftarları, dev derbi için stadyuma gelen Boca Juniros takımının otobüsüne taş atmıştı. Camları kırılan otobüsteki Boca Juniors futbolcuları yaralanmıştı. Boca Juniors futbolcularının polisin kullandığı biber gazından da etkilendikleri gözlenmişti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), karşılaşmayı bir gün sonraya ertelemişti. Ancak final maçı, ertesi gün de oynanamamış ve ikinci kez ertelenmişti. CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez yaptığı açıklama ”Şartlar uygun değil. Maçın iki takımın da eşit şartlara sahip olduğu durumda oynanmasını istiyoruz. Bu bir cezalandırma değil, sadece erteleme” ifadelerini kullanmıştı.

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanması beklenen ve iki kez ertelenen karşılaşmanın, İspanya’nın Santiago Barnebeu Stadı’nda oynanmasına karar verilmişti. CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez “Maçın Arjantin'de oynanması artık doğru olmayabilir. Hafta sonu gördüklerimizin futbolla ilgisi yok. Bu ortadan kaldırılması gereken bir hastalık” demişti.