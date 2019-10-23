Paris Saint-Germain’den deplasmanda gol yağmuru! İşte toplu sonuçlar | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid’i konuk ederken grubun diğer maçında Club Brugge de Paris Saint Germain’i ağırladı. Paris Saint Germain 5-0’lık bir galibiyete imza attı ve grupta 3’te 3 yaparak zirveyi neredeyse garantiledi. PSG’de 52’de oyuna dahil olan Kylian Mbappe, yaklaşık 40 dakikada Club Brugge’ü 3 gol ve 1 asistle adeta dağıttı!
CLUB BRUGGE 0-5 PARIS SAINT-GERMAIN
GOLLER: Icardi (7 ve 63), Mbappe (61, 79 ve 83)
Dk. 90+4: Maç sona erdi!
Dk. 83: Mbappe şov sürüyor! Skor 5-0 oldu!
Dk. 79: Savunma arkasına atılan topta Mbappe karşı karşıya kaldı, kaleciyi geçti, topu ağlara rahat bir şekilde bıraktı!
Dk. 63: Üst üste goller! Savunmanın hatasında top Mbappe’de kaldı, Mbappe çevirdi, Icardi ağları buldu!
Dk. 61: Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.
Dk. 46: İkinci yarı başladı!
Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi!
Dk. 7: Angel Di Maria’nın şık pasında Mauro Icardi ön direkte güzel bir gol vuruşu yaptı ve PSG 1-0 öne geçti!
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelare, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Verrati, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria
TOPLU SONUÇLAR:
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız
Olympiakos 2-3 Bayern Münih
Manchester City 5-1 Atalanta
Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)
Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)