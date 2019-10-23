Paris Saint-Germain’den deplasmanda gol yağmuru! İşte toplu sonuçlar | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid’i konuk ederken grubun diğer maçında Club Brugge de Paris Saint Germain’i ağırladı. Paris Saint Germain 5-0’lık bir galibiyete imza attı ve grupta 3’te 3 yaparak zirveyi neredeyse garantiledi. PSG’de 52’de oyuna dahil olan Kylian Mbappe, yaklaşık 40 dakikada Club Brugge’ü 3 gol ve 1 asistle adeta dağıttı!

CLUB BRUGGE 0-5 PARIS SAINT-GERMAIN

GOLLER: Icardi (7 ve 63), Mbappe (61, 79 ve 83)

Dk. 90+4: Maç sona erdi!

Dk. 83: Mbappe şov sürüyor! Skor 5-0 oldu!

Dk. 79: Savunma arkasına atılan topta Mbappe karşı karşıya kaldı, kaleciyi geçti, topu ağlara rahat bir şekilde bıraktı!

Dk. 63: Üst üste goller! Savunmanın hatasında top Mbappe’de kaldı, Mbappe çevirdi, Icardi ağları buldu!

Dk. 61: Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi!

Dk. 7: Angel Di Maria’nın şık pasında Mauro Icardi ön direkte güzel bir gol vuruşu yaptı ve PSG 1-0 öne geçti!

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelare, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Verrati, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria

TOPLU SONUÇLAR:

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız

Olympiakos 2-3 Bayern Münih

Manchester City 5-1 Atalanta

Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)

Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)

CANLI Galatasaray Real Madrid Galatasaray, Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid`i konuk ediyor. A Grubu`nda ilk iki maçında bir puan toplayan Galatasaray, Real Madrid`i yenerek ilk üç puanını almak istiyor. Real Madrid, grupta bir puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray-Real Madrid maçının canlı yayın anlatımı, canlı izle bağlantısı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Karşılaşma oldukça tempolu başladı. G.Saray, Andone ile 9 ve 10`uncu dakikalarda gole çok yaklaştı. Ancak kaleci Courtouis iki pozisyonda da gole izin vermedi. Real Madrid, 18`inci dakikada Kroos ile 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku