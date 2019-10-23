Khabib Nurmagomedov’dan Galatasaray’a destek

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.
Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib’e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.
23 Ekim 2019
Maçın önüne geçen Belhanda krizi!
Galatasaray, Real Madrid`e kendi sahasında 1-0 yenilerek tur şansını zora sokarken, futboluyla son haftaların eleştirilen ismi Belhanda şimşekleri üzerine çekti.
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