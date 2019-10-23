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Khabib Nurmagomedov’dan Galatasaray’a destek
Süper Lig

Khabib Nurmagomedov’dan Galatasaray’a destek

Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu’ndan takip etti.

23 Ekim 2019 09:48

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.

Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib’e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

23 Ekim 2019 Maçın önüne geçen Belhanda krizi! Galatasaray, Real Madrid`e kendi sahasında 1-0 yenilerek tur şansını zora sokarken, futboluyla son haftaların eleştirilen ismi Belhanda şimşekleri üzerine çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:48 | 23 Ekim 2019
galatasaray Khabib Nurmagomedov Real Madrid şampiyonlar ligi
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