Kevin Campbell Trabzon’da

Trabzonspor’un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 1998-1999 yılları arasında kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell’in, UEFA Avrupa Liginde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Campbell’in aynı dönemde forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü aktarılan açıklamada, ziyaretin ardından Karaman tarafından Kevin Campbell’e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildiği kaydedildi.

MEHMET ALİ YILMAZ’DAN SKANDAL SÖZLER

Campbell’ın Trabzonspor’a geldiği dönemde bordo-mavili kulübün başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz, Kevin Campbell hakkında skandal açıklamalara imza atmıştı. Mehmet Ali Yılmaz’ın, bir karşılaşma sonrası Campbell hakkında ‘Yamyam’ ifadesini kullanması, büyük tartışma yaratmıştı.

Bu skandal sözlerin ardından Campbell'a takım arkadaşları destek olmuştu. Trabzonspor’dan takım arkadaşları, İngiliz futbolcu ile birlikte bir basın açıklaması yapmışlardı. Sonrasında özür dilemesi beklenen Mehmet Ali Yılmaz'dan ‘'Ben ona ‘Arap' demek istedim'' şeklindeki sözleri, ırkçılık skandalını boyut atlatmıştı. Bu süreçte yine Mehmet Ali Yılmaz'ın sarf ettiği ‘'Gol makinası diye aldık, çamaşır makinesi çıktı'' gibi sözlerin de etkisiyle Campbell, sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmıştı.