Golü unuttu 27 şut yedi

GALATASARAY'IN Süper Lig'i bile kaldıramayan bu futboluyla Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmasını beklemek en büyük hayalcilik. Ve maalesef Fatih Terim bu hayalin peşinde koşuyor, buna inanıyor. Asıl sorun da burada. PSG maçına da Luyindama- Donk-Marcao üçlü savunmasıyla çıkan Fatih Terim, o maçın şans eseri 1-0 bitmesi sonrasında çok iyi oynadıklarını düşünmüş, maç sonunda da gelecek adına umutlandığını söylemişti. Oysa

PSG maçında da Galatasaray çok kötü oynamıştı. Real Madrid maçına da aynı savunma anlayışı ve aynı kadro ile (Sadece Falcao'nun yerine Andone) çıkan Galatasaray yine aynı sorunlarla karşılaştı. Hücuma çıkarken kaptırılan her top kalemize tehlike olarak geldi ve bunlardan birinde de golü yedik. Andone ile yakalanan iki net pozisyonu unutmayalım ama bu tip maçlarda pozisyona giriyorsan atacaksın. Galatasaray orta sahası o kadar kolay geçiliyor ki Real Madrid elini kolunu sallaya sallaya hücuma çıkmakla kalmadı, Muslera'nın kalesini şut yağmuruna tuttu. Daha ilk yarıda 15 şut çekti Real Madrid, maçın sonunda da bu sayı 27'ye çıktı! Evet yanlış okumadınız Real Madrid 90 dakikada tam 14'ü isabetli 27 şut çekti. Aynı Real Madrid benim son 10 yılda izlediğim en kötü Real Madrid, bunu da unutmamak lazım. O kadar sıradan, o kadar vasat haldeler ki İspanya'da yerden yere vurulmaları çok normal.

AVRUPA'DA galibiyeti unutan bir Galatasaray izliyoruz yıllardır. Üç maçta gol atamayan, her maç Muslera'nın kalesinde devleştiği bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Avrupa'da bırakın galibiyeti golü unuttu Galatasaray golü!

FATIH Terim hayaller kuradursun, Şampiyonlar Ligi Galatasaray taraftarı için artık eziyet haline dönmeye başladı.

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