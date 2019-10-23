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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şanssızlığını kıramadı! 29 şut, 0 gol!..
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şanssızlığını kıramadı! 29 şut, 0 gol!..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray. Real Madrid karşısında da gol bulamayan Aslan'da öne çıkan isim ise Muslera oldu. Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

23 Ekim 2019 00:53

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda üçüncü maçlar sonunda 1 puanla son sırada yer alırken, Aslan’ın hücumda pozisyonlar bulsa da fileleri havalandıramaması göze çarptı. Geride kalan üç maç sonunda rakip kalelere tam 29 şut atan sarı-kırmızılı oyuncular gol sevinci yaşayamadı.

Fatih Terim’in öğrencileri, Club Brugge deplasmanında 10, İstanbul’daki Paris Saint-Germain maçında 8, son olarak yine Türk Telekom Stadyumu’nda Real Madrid’e karşı 11 şut attı ancak fileleri bulamadı. Galatasaray, bu sezon Devler Ligi’nde grup aşamasında şu ana kadar gol atamayan tek takım konumunda.

Muslera rekor kırdı!

Bir diğer öne çıkan istatistiğin altında ise Fernando Muslera imzası vardı. Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Öte yandan Galatasaray, Avrupa arenasında Real Madrid ile oynadığı sekiz maçta da kalesinde gol gördü. Real Madrid temsilcimize toplamda 22 gol attı.

Real Madrid maçında Zinedine Zidane’ın öğrencilerinin Galatasaraylı oyunculara sadece 4 faul yapmaları da dikkat çekti!

22 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Galatasaray Real Madrid 0-1 | Yazık oldu! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında sahasında Real Madrid`e 1-0 mağlup oldu. Yakaladığı pek çok pozisyondan yararlanamayan temsilcimiz, İspanyol devi rakibinin tek golüne engel olamadı. Bir puanda kalan Galatasaray, son sıraya geriledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:53 | 23 Ekim 2019
fernando muslera galatasaray Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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