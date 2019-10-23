Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu: A Grubu Puan durumu…

Galatasaray Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde bu haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak göze çarptı. Galatasaray Real Madrid maçının ardından puan durumu yeniden şekillendi. İşte Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu puan durumu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray Real Madrid maç özeti: Direndik ama olmadı... Avrupa`da tarihi zaferlere imza atan Galatasaray, dünya devi Real Madrid`i ağırladı. Galatasaray Real Madrid maçında deplasman takımının etkili oyunuyla yediğimiz golü kalemizden çıkaramadık ve maç 1-0`lık mağlubiyetimizle tamamlandı. İşte Galatasaray Real Madrid maç özeti... İlgili Haberi Oku