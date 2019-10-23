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Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu: A Grubu Puan durumu…
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu: A Grubu Puan durumu…

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi. Galatasaray 1 puanla Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu sırada kaldı. PSG aldığı galibiyetle liderliğini devam ettirirken, Real Madrid ikinci sırada kendine yer buldu.

23 Ekim 2019 00:29

Galatasaray Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde bu haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak göze çarptı. Galatasaray Real Madrid maçının ardından puan durumu yeniden şekillendi. İşte Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu puan durumu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

23 Ekim 2019 Galatasaray Real Madrid maç özeti: Direndik ama olmadı... Avrupa`da tarihi zaferlere imza atan Galatasaray, dünya devi Real Madrid`i ağırladı. Galatasaray Real Madrid maçında deplasman takımının etkili oyunuyla yediğimiz golü kalemizden çıkaramadık ve maç 1-0`lık mağlubiyetimizle tamamlandı. İşte Galatasaray Real Madrid maç özeti... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:35 | 23 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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