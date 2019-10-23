Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu: A Grubu Puan durumu…
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi. Galatasaray 1 puanla Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu sırada kaldı. PSG aldığı galibiyetle liderliğini devam ettirirken, Real Madrid ikinci sırada kendine yer buldu.
Galatasaray Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde bu haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak göze çarptı. Galatasaray Real Madrid maçının ardından puan durumu yeniden şekillendi. İşte Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu puan durumu…