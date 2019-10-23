Fenerbahçe HDI Sigorta 2-3 Galatasaray HDI Sigorta | Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybolda 2019-2020 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, Ankara Spor Salonu’nda bir araya geldi.

Nefes kesen derbide gülen taraf, 25-23, 16-25, 22-25, 25-23 ve 15-6’lık setlerle Galatasaray HDI Sigorta oldu!

Maçta ilk seti kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin dönüşüne engel olamadı. 2-1 öne geçen sarı-lacivertliler, maçı bitirebileceği 4. sette direksiyonu Galatasaray’a kaptırdı.

Dördüncü seti kazanmayı başaran Aslan, final setinde de momentumunu korudu ve sahadan galip ayrılmayı başardı. İki takımın taraftarı da maçın oldukça güzel bir atmosferde oynanmasına destekleriyle katkıda bulundu. Kübra Akman ameliyat oldu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı`nın 25 yaşındaki milli oyuncusu Kübra Akman, bel fıtığı operasyonu geçirdi. İlgili Haberi Oku