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Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday
Euroleague

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday

Euroleague tarafından açıklanan, son 10 yılda Avrupa'daki en iyi basketbolcuların yer aldığı listede üçüncü aday Kostas Sloukas oldu

23 Ekim 2019 14:28

Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, Euroleague tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa’nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis'in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sloukas’ın doğuştan kazanan bir oyuncu olduğuna değinilen yazıda, “2010’lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe’de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı. 15 Ocak'ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Öte yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis'in bir final maçı gerisinde.” ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun Euroleague kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos’la başlayıp 2012 ve 2013’te turnuvada şampiyonluk yaşadığı ve Fenerbahçe Beko’ya katılmadan önceki son sezonunda final oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcunun 2015-16 sezonunda katıldığı Fenerbahçe’de ise 5 kez üst üste Euroleague Dörtlü Finali’nde mücadele ettiği, 3 kez finale kaldığı ve 2017 yılındaki şampiyonluğuna yer verildi.

Fenerbahçeli oyuncu, “ölümcül bir şutör” ve “harika bir pasör” olarak nitelendirilirken, bu başalarıların hepsini 20’li yaşlarda el ettiği ve geliştirmek için yeterli zamanının olduğuna değinildi.

Listede Euroleague tarafından 50 aday daha açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Son güncelleme 14:28 | 23 Ekim 2019
Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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