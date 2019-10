Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday

Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, Euroleague tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa’nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis'in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sloukas’ın doğuştan kazanan bir oyuncu olduğuna değinilen yazıda, “2010’lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe’de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı. 15 Ocak'ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Öte yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis'in bir final maçı gerisinde.” ifadeleri kullanıldı.

.@kos_slou has proven himself to be a born winner, who has won three EuroLeague titles before his 30th birthday

Take a look why he has been nominated for the All-Decade team #EuroLeague20

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2019