Fatih Terim Belhanda’ya gösterilen tepkiler hakkında konuştu: Gereğini yaparız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Real Madrid ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybeden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrası konuştu. Belhanda’nın ıslıklanması hakkında açıklamada bulunan Fatih Terim, performansı yeterli olmayan futbolcu ile ilgili gereğini yapacaklarını belirtirken, Galatasaray taraftarının böyle bir şey yapmasına alışkın olmadığını söyledi.

Taraftarların zaman zaman tepki gösterebileceğini söyleyen Fatih Terim “Galatasaray taraftarı şunu bilmeli ki performansını beğenmediğimiz oyuncuya biz gereğini yaparız. Ali Sami Yen’de futbolcuların yuhalanması, ıslıklanması benim hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey… Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. Seyirci yapar. Eğer Belhanda yuhalanmasaydı, ıslıklanmasaydı, bu nedenle oyundan düşmeseydi oyundan almazdım. Zaman zaman tepki olacaktır ama yuhalama, hakaret, ıslık Ali Sami Yen’de pek alışık olduğum bir şey değil” dedi.

Real Madrid maçını da değerlendiren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız ve o plana göre de oynamaya çalışırsınız. Burada en önemli nokta böyle sevilerde yakaladığını atacaksınız. Real Madrid ve PSG gibi takımlara karşı yakaladığınız pozisyonları atacaksınız. Öne geçtiğinizde başka bir oyun oynanacak. Geçiş hücumlarını çok başarılı yapan bir takım Real Madrid… Çok basit toplar kaybettik. Golü de böyle yedik. Bulduğunuz pozisyonları gole çevirmezseniz direncinizi kırarlar. Biz bunu başaramadık. Girilebilecek bütün pozisyonlara girdiğimizi düşüncesindeyim. Üzgünüm tabi ki… Benim bir hayalim var diye gelmiştim. Bu hayalimden de vazgeçmiş değilim. Böyle mücadeleci, yürekten oynanan bir oyun sonrası söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir dakika içinde, Real Madrid’e karşı üç gol pozisyonuna giren takım var mıdır bilemiyorum. Bunun için üzgünüm.”