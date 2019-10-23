Ekrem İmamoğlu’ndan Kasımpaşaspor ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un köklü kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarını ziyaret etmişti.

23 Haziran seçimin ardından Başakşehir'e bir ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, kentin Süper Lig'deki beşinci temsilcisi Kasımpaşaspor'u da unutmadı. İmamoğlu, “3 büyüklerle” birlikte İstanbul'un köklü ekipleri arasında bulunan ve 1921 yılında kurulan Kasımpaşaspor Futbol Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Turgay Ciner ve Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz tarafından tesis girişinde karşılanan İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş eşlik etti.

“TESİSLERİNİZLE GURUR DUYDUK”

İmamoğlu, kulüp binasında bir araya geldiği Ciner ve yöneticilere, “Kulüplerimizi geziyoruz. ‘Eksik kalmasın' dedik. Sizi de tamamlamak zorundayız. Gurur duyduk. Çok güzel bir tesisiniz var. Değerli bir tesis olmuş. Elinize sağlık. Sportif açıdan da istikrarlı da bir takım oldu. O da güzel bir şey. İşin içinde siz olunca ekonomisi de iyidir diye düşünüyorum” dedi.

Bunun üzerine sözü alan Ciner, İmamoğlu'na, “Burası biraz öyle. Biraz standart üstü. Pek benzeri yok Türkiye'de de yurt dışında da. Gelen takımlar burada kamp yapmak istiyorlar. Biz de hepsini misafir ediyoruz. Ekonomik açıdan da diğer takımlar gibi değiliz tabi” karşılığını verdi.

Ciner, görüşmenin ardından Kasımpaşaspor Teknik Direktörü Kemal Öndeş ile birlikte İmamoğlu'na tesisleri gezdirdi. Kapalı spor salonundaki zemini beğenen İmamoğlu, kurmaylarından benzer uygulamanın İBB tesislerinde de kullanılması için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Kahvaltı yapan yerli-yabancı futbolcularla, teknik heyetle ve çalışanlarla selamlaşan İmamoğlu, “Bu güzel kulüpte güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum. Ailelerinizle birlikte İstanbul'da mutluluklar” dedi. İncelemelerin sonunda Kasımpaşaspor Kulüp Başkanvekili Öksüz tarafından İmamoğlu'na, sırtında adının yazdığı 34 numaralı forma hediye edildi.