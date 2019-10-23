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Eden Hazard Galatasaray maçında boş kaleye golü atamadı, alay konusu oldu!
Şampiyonlar Ligi

Eden Hazard Galatasaray maçında boş kaleye golü atamadı, alay konusu oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Galatasaray-Real Madrid maçında akıllara durgunluk veren bir pozisyon yaşandı. Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, kaleci Fernando Muslera'yı geçtiği bir pozisyonda topu boş kale yerine direğe nişanlayınca alay konusu oldu.

SKOR DIŞ HABER 23 Ekim 2019 12:28

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray’ı 1-0 yenen Real Madrid birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, Eden Hazard’ın boş kaleye yuvarlayamadığı top gecenin gündemi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda ceza sahası içine giren Belçikalı yıldız, kaleci Fernando Muslera’yı çalımladı.

Ancak dünya yıldızı futbolcu topu yavaşça boş kaleye yuvarlamek yerine sert bir vuruş yapınca top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

Sezon başında büyük umutlarla Real Madrid’e transfer olan ve performansı eleştiri konusu olan Belçikalı yıldız, oynadığı 7 maçta sadece 1 gol atıp 2 asist yapabildi.

Galatasaray maçında da müsait pozisyonda topu direğe nişanlayan yıldız oyuncu sosyal medyada yerden yere vuruldu. Bir kullanıcı, “Hazard’ın kaçırdığı golü gelecek nesillere nasıl açıklayacağız?” ifadelerini kullandı.

Real Madrid karşılaşmayı Toni Kroos’un 18. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Son güncelleme 12:32 | 23 Ekim 2019
eden hazard Fernando Musler fernando muslera galatasaray Real Madrid şampiyonlar ligi
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