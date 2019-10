Eden Hazard Galatasaray maçında boş kaleye golü atamadı, alay konusu oldu!

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray’ı 1-0 yenen Real Madrid birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, Eden Hazard’ın boş kaleye yuvarlayamadığı top gecenin gündemi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda ceza sahası içine giren Belçikalı yıldız, kaleci Fernando Muslera’yı çalımladı.

Ancak dünya yıldızı futbolcu topu yavaşça boş kaleye yuvarlamek yerine sert bir vuruş yapınca top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

Miss of the season from Eden Hazard pic.twitter.com/9zYkZqGsZI

— Kibet Kigen (@KibetKigen_) October 22, 2019