SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Rusya: Kürtler (YPG) umarız gönüllü olarak burayı terk eder
Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta
Motor Sporları

Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 13. yarışı 25-28 Ekim tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek. 17 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1288 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonun sondan bir önceki yarışı öncesi zirvede Ott Tanak bulunurken son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

23 Ekim 2019 17:54

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. ayağı, bu hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, üç günde 17 etap üzerinden 1288,85 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan on iki yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 240 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 212 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 199 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 17 Kasım'da Avustralya'da son bulacak. 23 Ekim 2019 Türkiye`nin en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı Türkiye`nin en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı, 4 yıldır bunun hayalini kuruyordum. O an inanılmazdı benim için. Rüyalarımın, hayallerimin gerçek olduğu bir andı. Halen inanamıyorum. Garip hissediyorum. Tarif edilemez bir duygu dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:54 | 23 Ekim 2019
Dünya Ralli Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
25/10/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR