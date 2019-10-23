Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. ayağı, bu hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, üç günde 17 etap üzerinden 1288,85 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan on iki yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 240 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 212 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 199 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 17 Kasım'da Avustralya'da son bulacak. Türkiye`nin en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı Türkiye`nin en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı, 4 yıldır bunun hayalini kuruyordum. O an inanılmazdı benim için. Rüyalarımın, hayallerimin gerçek olduğu bir andı. Halen inanamıyorum. Garip hissediyorum. Tarif edilemez bir duygu dedi. İlgili Haberi Oku