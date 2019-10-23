David Beckham’ın kulübü Inter Miami’nin 970 milyon Dolar’lık yeni stadyumu büyülüyor!

Şubat 2020’de başlayacak olan yeni sezonda MLS’e dahil olacak olan, David Beckham’ın da kurucuları arasında yer aldığı ve başkanlık yaptığı Inter Miami CF’in yeni stadı adeta büyülüyor. Yaklaşık 970 milyon Dolar’a mal olması beklenen 26 bin kişilik Miami Freedom Park, çatısındaki palmiyeleri, bir kale arkasının tamamen tek kattan oluşması, restoranları, yeşil alanları ve tasarımıyla beğeni topladı.

Kulübün sahipleri tarafından finanse edilen ve ABD’deki stadyumların çoğunluğunun aksine halkın vergilerinin kullanılmadığı stadın Miami’de yapılan referandumda yüzde 60’ın üzerinde bir oranla desteklendiğinin altı çiziliyor.

Öte yandan Lockhart Stadyumu’nun yıkılmasının ardından 2022’ye kadar takımın maçlarını oynayacağı 18 bin kişilik Fort Lauderdale Stadyumu ve Inter Miami CF Antrenman Kompleksi’nin de inşaatı sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre stat ve çevresindeki kompleksler 13 bin kişilik bir istihdam doğuracak ve Miami şehrine 40 milyon Dolar’ın üzerinde yıllık vergi getirecek.

Inter Miami’nin görkemli stadyumunun yapım süreci elbette kusursuz ilerlemiyor. ABD basını ve The Sun’da yer alan habere göre stat yakınındaki Melreese golf sahası alanında rastlanan kirlenmeye bağlı zemin bozukluğu projeyi yavaşlatıyor. Inter Miami Sportif Direktörü Paul McDonough yaptığı açıklamada “Bazen gece uykularından feragat etmem gerekiyor ancak projeyi zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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