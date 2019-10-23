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Beşiktaş Braga karşısında! Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Ligi

Beşiktaş Braga karşısında! Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunu soran taraftarlar maça dair detayları araştırıyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda?

23 Ekim 2019 16:02

Beşiktaş bu akşam Portekiz’in dev ekibi Braga’yı ağırlıyor. Beşiktaş Braga maçı saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe akşamı saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA’DAKİ 219. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Portekiz’in Braga takımını konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta 83 galibiyet, 89 mağlubiyet aldı. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında daha önce 13 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 3 kez galip gelebildi.

Son güncelleme 16:02 | 23 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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