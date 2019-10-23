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Barcelona Real Madrid arasındaki El Clasico’nun yeni tarihi resmen açıklandı
İspanya La Liga

Barcelona Real Madrid arasındaki El Clasico’nun yeni tarihi resmen açıklandı

Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı. La Liga, daha önce bu tarihe itiraz etmişti.

23 Ekim 2019 13:15

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya’daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık’ta oynanacağı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya’da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico’nun yeni tarihi belli oldu. Lig Komitesi, El Clasico olarak adlandırılan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.  Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

La Liga kurumu, 18 Aralık’a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

TUTUKLU SİYASETÇİLER NEDENİYLE OLAYLAR ÇIKTI

İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600’den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı.

İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim’deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.

Son güncelleme 13:15 | 23 Ekim 2019
barcelona el clasico Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
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