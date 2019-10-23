Avrupa Ligi Trabzon Krasnodar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Krasnodar maçı için kısa süre kaldı. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Krasnodar ile karşılaşacak. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI SAATİ VE KANALI

Trabzonspor Krasnodar maçı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak. Trabzonspor Krasnodar maçı BeinSports 1 ekranlarında yayınlanacak.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira