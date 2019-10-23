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Avrupa Ligi Trabzon Krasnodar maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa Ligi

Avrupa Ligi Trabzon Krasnodar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Avrupa Ligi maçında Krasnodar'ı ağırlayacak. Trabzon Krasnodar maçı için geri sayım başlarken taraftarlar maçoın saatini ve kanalını araştırıyor. İşte Trabzonspor Krasnodar maçı detayları...

23 Ekim 2019 21:52

Trabzonspor Krasnodar maçı için kısa süre kaldı. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Krasnodar ile karşılaşacak. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI SAATİ VE KANALI

Trabzonspor Krasnodar maçı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak. Trabzonspor Krasnodar maçı BeinSports 1 ekranlarında yayınlanacak.

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İŞTE BİLET FİYATLARI

Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Son güncelleme 21:52 | 23 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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