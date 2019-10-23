Ali Çetin silahlı baskın hakkında konuştu

Denizlispor Başkan Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber, görevliler tarafından engellenince arbede yaşandı.

Denizlispor eski başkanı Süleyman Urkay basın toplantısını bastı! Kulüp Başkanı Ali Çetin`in kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler, polis ekipleri tarafından tesisten uzaklaştırıldı. İlgili Haberi Oku

ALİ ÇETİN AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ali Çetin, bu zamana kadar söylediklerinin arkasında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Varsa bir sorunu, derdi olan, bizim her şeyimiz belgeli. Geldiğimiz günden itibaren her şeyimiz resmi ama geçmiş dönemle sıkıntısı olan varsa tabi ki olayı gerekli takdiri varsa arayabilir. Bunu yine söylüyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kendisine yakışmadı, herkes kendisine yakışanı yapar. Sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum, biz gerçek neyse ortaya söyledik ama bundan sıkıntısı olan varsa o kendi sorunu. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz ve belgesiz, bilgisiz olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Bütün her şeyin belgesi bilgisi burada. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da varsa kendisinin sorunu, bizim sorunumuz değil. O onun kendi sorunu. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Bizim sorunumuz değil. Azimle çalışmamızı daha da hırslandırıyor. Daha iyi bir yerlere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız.”