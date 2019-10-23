Ajax Chelsea maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir hafta daha yaşanıyor. Hollanda ekibi Ajax bugün Chelsea’yi konuk edecek. Ajax Chelsea maçı aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemleri gerçekleştirilerek izlenebilir.

AJAX CHELSEA CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR:

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız

Olympiakos 2-3 Bayern Münih

Manchester City 5-1 Atalanta

Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)

Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)