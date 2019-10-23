Ajax Chelsea maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir hafta daha yaşanıyor. Hollanda ekibi Ajax bugün Chelsea’yi konuk edecek. Ajax Chelsea maçı aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemleri gerçekleştirilerek izlenebilir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR:
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız
Olympiakos 2-3 Bayern Münih
Manchester City 5-1 Atalanta
Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)
Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)